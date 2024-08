Zdaniem WSA fiskus przede wszystkim dopuścił się wobec spółki naruszenia zasady: proporcjonalności, uwzględniania interesu strony i społecznego. Zauważył, że zaległość, na poczet której dokonano zajęcia kontenera, wynosiła 97 910 zł. Tymczasem we wniosku o zwolnienie spółka wykazała, że na dzień jego złożenia poniosła już ponad 111 tys. zł kosztów przechowania.

W takiej sytuacji zdaniem WSA nie tylko względy proporcjonalności, ale także logiki, wiedzy i doświadczenia życiowego wskazują, że dalsze opłacanie przez spółkę kosztów przechowania kontenera fiskus powinien był ocenić jako niecelowe i ekonomicznie nieuzasadnione. A także jako niesprzyjające zupełnie zaspokojeniu dochodzonej w postępowaniu egzekucyjnym należności.

Sądowi nie umknęło również, że kontener został zajęty pod koniec czerwca 2023 r., a sprzedaż znajdującego się w nim towaru została zlecona dopiero pod koniec listopada 2023 r. A do tego dotąd nie doszła do skutku. Takie działanie świadczy o naruszeniu zasady budowania zaufania do organu. Ten bowiem sam nie kiwnął palcem, ale odmówił zwolnienia towaru, żeby podatnik mógł go sam sprzedać.

WSA wytknął też fiskusowi, że zasłaniał się brakiem majątku u podatnika i w tym samym czasie zwalniał z jej rachunków grube kwoty na pokrycie kosztów przechowywania kontenera. Wyrok nieprawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Wr 210/24