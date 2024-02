– Przedsiębiorcy muszą natomiast sami wpisać do zeznania przychody z działalności, a rozliczający się na skali i liniówce także koszty ich uzyskania. Dopiero po ich wykazaniu można obliczyć roczny podatek oraz kwotę do dopłaty lub zwrotu – mówi Piotr Sekulski.

- Niestety, nadal nie wiadomo, gdzie przedsiębiorcy mają wpisywać zwrot ulgi na składki zdrowotne, które były nadpłacone – wskazuje Izabela Leśniewska. W zeznaniu nie ma to rubryki (o problemie pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 16 stycznia).

Czytaj więcej ZUS Firmy mają problem ze zwrotem ulgi na składki zdrowotne Przedsiębiorcy, którzy odliczali składki zdrowotne, a potem dostali nadpłatę z ZUS, powinni oddać ulgę w zeznaniu rocznym. Ale to wcale nie takie łatwe.

Sprawdź preferencje z Polskiego Ładu

Przychody rodziców posiadających przynajmniej czworo dzieci, pracujących seniorów, którzy nie pobierają emerytury oraz wracających z emigracji są – zgodnie z Polskim Ładem – zwolnione z podatku do 85 528 zł rocznie. Jeśli jednak w trakcie roku płatnik nie stosował zwolnienia i nie jest wykazane w informacji PIT-11, nie będzie go też w zeznaniu w Twój e-PIT. Podatnik musi je wpisać sam. Może tak być np. wtedy, gdy czwarte dziecko urodziło mu się dopiero pod koniec roku i dopiero wtedy nabył prawo do ulgi.

Może też zdarzyć się, że płatnik stosował zwolnienie i na podstawie informacji PIT-11 zostało wpisane do zeznania rocznego, a podatnikowi jednak nie przysługuje. To także trzeba sprawdzić. Ministerstwo Finansów zresztą podkreślało, że przygotowanie przez administrację skarbową zeznania ze zwolnieniem nie oznacza, że podatnik automatycznie ma do niego prawo.

Polski Ład wprowadził też zasadę, że małżonkowie mogą się wspólnie opodatkować również wtedy, gdy ślub wzięli w trakcie roku. Pamiętajmy jednak, że fiskus w Twój e-PIT proponuje zeznanie indywidualne. Jeśli chcemy złożyć wspólne, trzeba zmienić sposób rozliczenia.