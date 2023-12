Gdula: Ludzie powinni poczuć ulgę. To pierwsza spokojna Wigilia od ośmiu lat

To jest pierwsza od ośmiu lat spokojna Wigilia. To ważne, żeby wykreować takie poczucie i żeby ludzie z nadzieją patrzyli na tę ekipę. Ta ekipa będzie realizować plan w zupełnie innym stylu niż było to robione w ostatnich ośmiu latach - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE prof. Maciej Gdula, Nowa Lewica.