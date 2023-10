To niejedyna zmieniona interpretacja w tej sprawie. Zapowiadało się na to zresztą już po wydaniu objaśnień dotyczących ulgi (opisywaliśmy je w „Rzeczpospolitej” z 5 kwietnia br.). Ministerstwo Finansów stwierdziło w nich, że prawo budowlane nie wyklucza uznania za budynek obiektu, który nie został formalnie oddany do użytkowania. Kryterium „oddania budynku do użytkowania” nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi – czytamy w objaśnieniach.

... ale są też kije

Z ewolucji poglądów fiskusa nie ucieszą się natomiast ci, którzy zainwestowali w klimatyzator z funkcją ogrzewania. Kiedyś skarbówka zgadzała się na jego odliczenie, teraz jest przeciw.

Pokazuje to sprawa mężczyzny, który założył klimatyzator w swoim domu. Jest on wyposażony w pompę ciepła powietrze–powietrze stanowiącą jego integralną część. Mężczyzna wydał na zakup i montaż 2,5 tys. zł. Zapytał fiskusa, czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Trzy lata temu skarbówka odpowiedziała mu, że może. Teraz jednak zmieniła zdanie. „Wydatków poniesionych na zakup klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne”. Ulga więc nie przysługuje (nr DOP3.8222. 102.2023.HTCE).

Kolejna wolta poglądów skarbówki – nie zgadza się już na odliczenie wydatków przez inwestora, który w momencie składania zeznania PIT nie był właścicielem modernizowanego domu.