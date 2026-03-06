Nikołaj Kolada był sumieniem współczesnej Rosji, bo Rosja w jego sztukach była daleka od przepychu i wielkich idei, zredukowana zwykle do ciasnego pokoju, gdzieś na prowincji, do kilku najprostszych przedmiotów i poniżonego człowieka. W Polsce był szanowany i podziwiany, nazywany często szamanem. Nasze teatry chętnie sięgały po jego utwory.

Świat, w którym tkwili bohaterowie opowieści bywał często kwintesencją kiczu, utkaną z naszych wyobrażeń o Rosji