Nikołaj Kolada
Nikołaj Kolada był sumieniem współczesnej Rosji, bo Rosja w jego sztukach była daleka od przepychu i wielkich idei, zredukowana zwykle do ciasnego pokoju, gdzieś na prowincji, do kilku najprostszych przedmiotów i poniżonego człowieka. W Polsce był szanowany i podziwiany, nazywany często szamanem. Nasze teatry chętnie sięgały po jego utwory.
