4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 30.01.2026 16:10 Publikacja: 30.01.2026 15:00
Jacek Stawiski rekonstruuje w swojej książce sieć osób i instytucji, które współtworzyły nową topografię pamięci. Wręcz modelową rolę w podejściu do spraw symbolicznych przypisuje prezydenturze Lecha Wałęsy (na zdjęciu Lech i Danuta Wałęsowie w Gdańsku po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, 9 grudnia 1990 r.)
Foto: Anna BRZEZIńSKA/AFP
Podwaliny współczesnego stosunku państwa do najważniejszych zagadnień symbolicznych i historycznych zbudowano w latach 1990–1995” – przekonuje Jacek Stawiski w swojej książce „Trzecia transformacja, czyli historia odzyskana”. Rzeczywiście, stało się wówczas coś ważnego, dziś zaskakująco zapoznanego. Z jednej strony historyczne kłamstwa narzucane przez dziesięciolecia PRL zostały masowo odrzucone przez polskie państwo i polskie społeczeństwo. Z drugiej, pierwsze lata III Rzeczypospolitej przyniosły ostre spory o tradycję, które do dziś rzutują na politykę historyczną. To właśnie wtedy, wśród prowizorycznych decyzji, improwizowanych gestów i gwałtownych sporów, powstał elementarz symboliczny III RP. Do niego wciąż się odwołujemy, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że dopiero go piszemy.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Dostajemy doświadczenie świata, w którym role ofiar i strażników zmieniają się szybciej niż w kalejdoskopie.
Potrzebujemy nowego podejścia do pracy, które pozwoli nam działać skuteczniej, ale bez wyniszczającego tempa.
Nawet najbardziej szokujące sceny, które mogą wydawać się nieprawdopodobne, mają swoje potwierdzenie w rzeczywis...
„Niektórych rzeczy nie da się odzyskać”, a skoro tak, to najwyższa pora ruszyć do przodu.
Gdy w finale Mozartowskiego arcydzieła Hubert Zapiór zawieszony jak cyrkowiec wysoko pod kopułą sceny wykonuje w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas