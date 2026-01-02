Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Jerzy Surdykowski: Dawno pogrążyliśmy się nie w dyktaturze, a w prymacie idiotów

Demokracji i jej niedomogom poświęcono już nazbyt wiele daremnych stron, wylano jeziora atramentu albo komputerowego tuszu. Tymczasem największą i niewybaczalną winę za jej dzisiejszą zapaść w całym tzw. demokratycznym świecie ponosimy my wszyscy, właśnie my – szlachetny „lud demokracji”.

Publikacja: 02.01.2026 08:55

Demokracja jest najbardziej męczącym ustrojem w dziejach; wymaga od obywatela nie tylko głosowania c

Demokracja jest najbardziej męczącym ustrojem w dziejach; wymaga od obywatela nie tylko głosowania co jakiś czas, ale aktywnego zainteresowania jej funkcjonowaniem

Foto: cybermagician/Shutterstock

Jerzy Surdykowski

Jeszcze w latach 30. XIX wieku pisał Alexis de Tocqueville w swym pomnikowym dziele „O demokracji w Ameryce”: „Wszystko dookoła znajduje się w ciągłym ruchu: tutaj mieszkańcy jakiejś dzielnicy zebrali się, by radzić nad kwestią budowy kościoła, tam odbywają się wybory jakiegoś delegata, dalej deputowani z całego hrabstwa zjeżdżają się pośpiesznie do miasta, by rozważyć pewne ulepszenia, ówdzie miejscowi rolnicy porzucają swe pola, by omówić projekt drogi lub szkoły. Jedni obywatele zbierają się tylko po to, by oświadczyć, że nie zgadzają się na jakieś posunięcia rządu, inni zaś po to, by ogłosić, że ich zdaniem ludzie aktualnie stojący u steru są ojcami narodu. A jeszcze inni, którzy, uważając pijaństwo za źródło wszelkiego zła, uroczyście zobowiązują się do dawania przykładu wstrzemięźliwości”.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

RP.PL z NYT — Pierwszy wybór w nowym roku

Roczna subskrypcja RP.PL z dostępem do The New York Times!

Kliknij i sprawdź warunki!

Korzyści:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Echo wydarzeń”, Jacek Podsiadło, wyd. a5
Plus Minus
„Echo wydarzeń”: Spojrzenie w przeszłość
„Podpalacz”, Eryk Nowak, Michał Fiedrich, Przemysław Berestko, wyd. Muduko
Plus Minus
„Podpalacz”: Warszawa w ogniu
„Polska Rzeczpospolita Leśna, czyli jak Lasy Państwowe stały się z państwem w państwie”, Marek Józef
Plus Minus
„Polska Rzeczpospolita Leśna , czyli jak Lasy Państwowe stały się z państwem w państwie”: Leśny problem
„Święta Barbora”, scen. Marek Šindelka i Vojtěch Mašek, rys. Marek Pokorný, wyd. Centrala
Plus Minus
„Święta Barbora”: Zło bez klucza
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Gość „Plusa Minusa” poleca. Adam Przechrzta: Konieczny kontakt z mistrzami słowa
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Adam Przechrzta: Konieczny kontakt z mistrzami słowa
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama