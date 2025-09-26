Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Tomasz P. Terlikowski: Leon XIV a cała wstecz ws. pedofilii w Kościele

Jeśli ktoś chce zrozumieć, skąd wzięły się działania Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Komisji ds. Pedofilii, powinien odwołać się do sygnałów z Watykanu.

Publikacja: 26.09.2025 10:45

Tomasz P. Terlikowski: Leon XIV a cała wstecz ws. pedofilii w Kościele

Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Tomasz Terlikowski

Wszyscy czekają teraz na sygnał od Leona XIV. A ten, jak się zdaje, wreszcie nadszedł. Po kilku mocnych decyzjach związanych z wydaleniem biskupa Gustava Zanchetty ukrywanego przez Franciszka, a skazanego przez argentyński sąd za wykorzystanie seksualne zależnych od siebie kleryków, Leon XIV w pierwszym dużym wywiadzie po rozpoczęciu pontyfikatu zdecydował się przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. I choć papież wzywa tam do „autentycznej i głębokiej wrażliwości i współczucia” dla skrzywdzonych, wyraża frustrację z powodu opóźnień w dochodzeniach i ściganiu przypadków nadużyć oraz nalega, aby ofiarom „towarzyszyli” pasterze i liderzy Kościoła, to jednocześnie formułuje kilka uwag, które polscy biskupi z całą pewnością uznają za sygnał „cała wstecz”.

Pozostało jeszcze 82% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Benefis reżysera Romana Polańskiego na 9. Forum Kultury Warmii i Mazur w Olsztynie.
Plus Minus
Mariusz Cieślik: Roman Polański i moraliści z Facebooka
Nagrodzony dwa lata temu Złotymi Lwami „Kos” Pawła Maślony pokazał, jaką wartość może mieć nowoczesn
Plus Minus
Festiwal filmowy w Gdyni i nadzieja na dobre polskie kino
Judith Pietersen,partnerka pisarza, Dan Brown i Jason Kaufman, redaktor i przyjaciel na tarasie Four
Plus Minus
Dan Brown wraca z nowym hitem. Czy „Tajemnica Tajemnic” rozkocha świat w Pradze?
Nie bez przyczyny w końcu tak często podkreślano powrót Leona XIV do tradycyjnych papieskich szat, c
Plus Minus
Papieża uznają za „lewicowego” lub „prawicowego”. Wszystko zależy od tematu
Nauczyciel: Edukacja zdrowotna odwraca uwagę od tego, co niepokojące w szkole
Plus Minus
Nauczyciel: Edukacja zdrowotna odwraca uwagę od tego, co niepokojące w szkole
Reklama
Reklama
e-Wydanie