Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Mafia: The Old Country”: Wyspa jak z krwawego obrazka

„Mafia: The Old Country” funduje wycieczkę na Sycylię z początków XX w.

Publikacja: 05.09.2025 16:35

„Mafia: The Old Country”, prod. Hangar 13, 2K, platf. PC, PS5, XS

„Mafia: The Old Country”, prod. Hangar 13, 2K, platf. PC, PS5, XS

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Pierwsza gra z mafijnej serii ukazała się w 2002 r. i dziś uchodzi za kultową. Dwie kolejne odsłony starały się podtrzymać ów status z lepszym bądź gorszym skutkiem. Część czwarta – „Mafia: The Old Country” – stanowi prequel całości. Pozwala przyjrzeć się początkom mafii w tytułowym „starym kraju”, a więc na Sycylii.

Enzo Favara jest zwykłym carusi – chłopcem pracującym w kopalni siarki należącej do majętnego Don Ruggera Spadara. To ciężka i ryzykowna praca, a nadzorcy regularnie ignorują zagrożenia. Kiedy w końcu dochodzi do wypadku, w którym ginie przyjaciel głównego bohatera, ten poprzysięga zemstę. Wkrótce zaczyna pracować dla rodziny Torrisi, zdobywając jej zaufanie i wykonując coraz bardziej skomplikowane zadania.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Diana Brzezińska
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Diana Brzezińska: Bachata i morderstwa
„Gra w kości”, Elżbieta Cherezińska, wyd. II, Zysk i S-ka
Plus Minus
„Gra w kości”: Święte kości
„Przyjaciele muzeum”, Heather McGowan, przeł. Tomasz Bieroń, Wydawnictwo Literackie
Plus Minus
„Przyjaciele muzeum”: Sztuka zdobywania darczyńców
„Lato 69”, reż. Jillian Bell, film dostępny na platformie Disney+
Plus Minus
„Lato 69”: Edukacja seksualna
„Państwo Rose”, reż. Jay Roach, dystr. Disney Polska
Plus Minus
„Państwo Rose”: Wojna na gesty, wojna na słowa
Reklama
Reklama
e-Wydanie