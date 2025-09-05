Pierwsza gra z mafijnej serii ukazała się w 2002 r. i dziś uchodzi za kultową. Dwie kolejne odsłony starały się podtrzymać ów status z lepszym bądź gorszym skutkiem. Część czwarta – „Mafia: The Old Country” – stanowi prequel całości. Pozwala przyjrzeć się początkom mafii w tytułowym „starym kraju”, a więc na Sycylii.

Enzo Favara jest zwykłym carusi – chłopcem pracującym w kopalni siarki należącej do majętnego Don Ruggera Spadara. To ciężka i ryzykowna praca, a nadzorcy regularnie ignorują zagrożenia. Kiedy w końcu dochodzi do wypadku, w którym ginie przyjaciel głównego bohatera, ten poprzysięga zemstę. Wkrótce zaczyna pracować dla rodziny Torrisi, zdobywając jej zaufanie i wykonując coraz bardziej skomplikowane zadania.