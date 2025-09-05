Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 05.09.2025 18:11 Publikacja: 05.09.2025 16:35
„Mafia: The Old Country”, prod. Hangar 13, 2K, platf. PC, PS5, XS
Foto: mat.pras.
Pierwsza gra z mafijnej serii ukazała się w 2002 r. i dziś uchodzi za kultową. Dwie kolejne odsłony starały się podtrzymać ów status z lepszym bądź gorszym skutkiem. Część czwarta – „Mafia: The Old Country” – stanowi prequel całości. Pozwala przyjrzeć się początkom mafii w tytułowym „starym kraju”, a więc na Sycylii.
Enzo Favara jest zwykłym carusi – chłopcem pracującym w kopalni siarki należącej do majętnego Don Ruggera Spadara. To ciężka i ryzykowna praca, a nadzorcy regularnie ignorują zagrożenia. Kiedy w końcu dochodzi do wypadku, w którym ginie przyjaciel głównego bohatera, ten poprzysięga zemstę. Wkrótce zaczyna pracować dla rodziny Torrisi, zdobywając jej zaufanie i wykonując coraz bardziej skomplikowane zadania.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Film „Zniknięcia” okazał się przyjemnym horrorem. Historia zaginięcia dzieci, które pewnego dnia wyszły z domu i...
W powieści Elżbiety Cherezińskiej Chrobry przedstawiony jest jako swój chłop, co to i wypić, i pochędożyć lubi....
„Przyjaciele muzeum” to lektura długa i żmudna. Nie przynosi, niestety, adekwatnej satysfakcji czytelniczej.
„Lato 69” nie jest wyłącznie sprośną komedią młodzieżową, choć kilku pikantnych scen faktycznie tu nie brakuje.
Jay Roach wraca do hitu z lat 80., tylko że zamiast małżeńskiej wojny „Państwa Rose”, bardziej go interesują jej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas