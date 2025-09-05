Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 05.09.2025 16:26 Publikacja: 05.09.2025 15:55
„Moi synowie”, reż. Delphine i Muriel Coulin, dystr. Galapagos Films
Foto: mat.pras.
Jeżeli nie porozumiemy się mimo różnic, to znaczy, że oni wygrali” – mówi Pierre (Vincent Lindon) do swojego syna Fusa (Benjamin Voisin). Pierre jest ciężko pracującym mężczyzną, który po śmierci żony musiał sam wychować dwóch synów. Dziś obaj wchodzą w dorosłość, ale ich drogi poszły w różnych kierunkach. Młodszy syn Louis (Stefan Crepon) kończy z wyróżnieniem liceum i czeka na przyjęcie na Sorbonę. Fus uczy się w szkole policealnej. Nie wyszła mu kariera piłkarska, ale ma wsparcie zarówno zdolniejszego brata, jak i kochającego ojca. Razem jedzą śniadania, przygotowują posiłki i żartują. Wciąż zdarza im się kopać piłkę w ogrodzie i chodzić na mecze czwartoligowego Girondins Bordeaux. Jednak w ich, zdawałoby się, poukładanym świecie pojawia się ona. Radykalna ideologia. Karmiona agresją.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Jay Roach wraca do hitu z lat 80., tylko że zamiast małżeńskiej wojny „Państwa Rose”, bardziej go interesują jej...
Żegnał się ze światem schorowany, biedny, w poczuciu niezrozumienia. Ale już dziesięć lat później doczekał się m...
Międzynarodowe Biennale Plakatu – trwające właśnie w Warszawie – przypomina nam, że choć sztuczna inteligencja m...
Karol Nawrocki: „Nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdę, kim był Lech Wałęsa, i za to dziękuję S...
Nie wiem, jak państwu, ale mnie we współczesnej Polsce bardzo się podoba. Zwłaszcza w tej z dala od wielkich miast.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas