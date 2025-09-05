Umarł Czurlanis – narodził się Čiurlionis

Do Czerwonego Dworu nie jest łatwo się dziś dostać. XIX-wieczny budynek położony w podwarszawskim Pustelniku, kiedyś odrębnej wsi, a dziś części Marek, znajduje się obecnie na terenie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zakonnice prowadzą tam przedszkole – nie w samym Czerwonym Dworze, który straszy odrapaną elewacją, ale w budynkach obok. Teren jest ogrodzony, a ciekawskich, którzy chcieliby zbliżyć się do zabytku, odprawia tabliczka na płocie „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.