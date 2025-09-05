Gry logiczne to dla niektórych prawdziwa esencja gier planszowych. Nic w nich nie odwraca uwagi. Nie ma tutaj żadnych smoków, lochów, graficznych ekscesów. Otoczka fabularna nie odwraca uwagi od tego, co najważniejsze, czyli mechaniki. W końcu o to tak naprawdę chodzi – o spójny, dobrze przygotowany, a jednocześnie intrygujący i ciekawy system zasad, które pozwolą nam zarówno rzucić wyzwanie naszemu rozumowi, jak i zmierzyć się w tych zawodach z przeciwnikiem. Tylko my, druga osoba (najczęściej, choć są też tytuły z tego gatunku przeznaczone dla wielu graczy), plansza, trochę minimalistycznych elementów i można grać, aby sprawdzić, kto lepiej potrafi używać głowy. Niektóre ze współczesnych gier logicznych dorównują popularnością szachom, warcabom czy go.