Aktualizacja: 05.09.2025 14:50 Publikacja: 05.09.2025 14:40
„Qwirkle”
Foto: mat.pras.
Gry logiczne to dla niektórych prawdziwa esencja gier planszowych. Nic w nich nie odwraca uwagi. Nie ma tutaj żadnych smoków, lochów, graficznych ekscesów. Otoczka fabularna nie odwraca uwagi od tego, co najważniejsze, czyli mechaniki. W końcu o to tak naprawdę chodzi – o spójny, dobrze przygotowany, a jednocześnie intrygujący i ciekawy system zasad, które pozwolą nam zarówno rzucić wyzwanie naszemu rozumowi, jak i zmierzyć się w tych zawodach z przeciwnikiem. Tylko my, druga osoba (najczęściej, choć są też tytuły z tego gatunku przeznaczone dla wielu graczy), plansza, trochę minimalistycznych elementów i można grać, aby sprawdzić, kto lepiej potrafi używać głowy. Niektóre ze współczesnych gier logicznych dorównują popularnością szachom, warcabom czy go.
