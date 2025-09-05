„Koniec świata Templariuszy”: Wziąć krzyż i pójść w ślady przodków

Tybald spojrzał na niego z pogardą. Wyciągnął miecz i z całej siły ciął w szyję templariusza. Ta odpadła natychmiast, choć nie całkiem, bo zawisła na skrawku skóry szyi. Ciało stało jeszcze mgnienie chwili i upadło w fontannach krwi.

