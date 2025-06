Z czegoś jeszcze, nie tylko z paradoksu, musi być zbudowana taka nadzieja. Silniejsza niż śmierć i coś jeszcze gorszego – strach przed nią. Musi być jakaś skała, o którą rozbijają się zamęt, chaos i niepewność jutra. To obcość. „Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie” – pisze anonimowy autor w „Liście do Diogneta”. Są wśród nas, tak samo jak my jedzą i wyglądają, wykonują te same zawody i mówią naszym językiem. Ale nie są „z nas”. Z czegoś innego są zbudowani – jakby byli książką o tej samej okładce, ale innej treści. Ciekawość, poczucie zagrożenia, fascynacja, konwersje i prześladowania – całe spektrum reakcji starożytnego świata na pierwszych chrześcijan krąży wokół tego pytania: na czym polega to, że są od nas obcy? I jeszcze na początku XX wieku, jeden z bohaterów „Powrotu do Brideshead” Evelyna Waugha ostrzeże swego przyjaciela: uważaj na nich, to katolicy. Będzie ci się wydawało, że są tacy sami jak my. Ale nic bardziej mylnego. Oni są INNI.

Każda rzecz, która nas z tym światem wiąże – ich od niego oddala. A przecież robimy je tak samo. Tylko kiedy my opuszczamy kotwicę, oni ją podnoszą. W każdym, najmniej istotnym geście, jest u nich oczekiwanie dalszego ciągu. Nie przestają zaczynać i nigdy nie kończą, jakby ktoś miał to zrobić za nich. Kiedyś, gdzieś. Są obcy, bo są w drodze. Nie porastają mchem, ponieważ wciąż się toczą. Mają podwójne obywatelstwo, rozszczepioną lojalność. Ta druga, głębsza i mocniejsza, pozostaje uśpiona w czasach spokoju. Jak światło, które żeby rozbłysnąć, potrzebuje mroku dookoła. Każda groza tego świata odbija blaskiem innego. Jakby toczyła się w nich pieśń na dwa głosy. Ta sama melodia, tylko pół tonu różnicy między tym, co straszne z jednej i wielkie z drugiej strony.

Nieważne, czy rozpada się Pax Romana, czy Pax Americana, czy barbarzyńcy kruszą mury gdzieś w północnej Afryce, czy ostrzeliwują się nawzajem rakietami i nuklearnymi groźbami na Bliskim Wschodzie. Epoka zamętu rozdaje zawsze te same role. Nuci jednakową melodię.