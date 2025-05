Mariusz Cieślik: Elity kochają demokrację. Dopóki lud nie wybierze po swojemu

Wynik pierwszej tury wyborów nie zdziwił mnie ani trochę. Dziwi mnie natomiast zdziwienie licznych komentatorów, którzy nie mogą uwierzyć w to, co widzą. Chociaż za każdym razem wygląda to tak samo.