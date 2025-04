Michał Szułdrzyński: Postulat PiS „więcej suwerenności” to pułapka na Polskę

Świat, w którym rządzą wyłącznie interesy narodowe, to po prostu powrót do przeszłości. Czy naprawdę tego chcą suwereniści?

"To samo mówi dziś w Europie PiS, to samo mówi AfD. I w tym sensie mówienie o suwerenności to samospełniająca się przepowiednia".

Foto: PAP/Paweł Supernak