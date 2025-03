„Wypadek na polowaniu”: Rysunkowe historie o sprawach najważniejszych

Chłopiec po śmierci matki musi zamieszkać z niewidomym ojcem. Śnieg padający w Chicago w roku 1959 nie tylko dopełnia tę scenę, lecz także stanowi preludium do kolejnej opowieści rozgrywającej się w 1925 r., kiedy trójka chłopaków wymyka się z Małej Italii, co doprowadza do tytułowego „Wypadku na polowaniu”. I tak wraz z kolejnymi kadrami wciąga nas wir różnorodnych historii, gdzie na szali stają takie wartości jak prawda i kłamstwo, dobro i zło, piękno i brzydota, a gra toczy się o to, czym jest istota człowieczeństwa. Wszystko w otoczeniu tworów ludzkiego umysłu: poezji, wielkich idei i najgorszych okropieństw.