Gość "Plusa Minusa" poleca. Jędrzej Pasierski: Grzyb w mózgu, ciekawy pomysł

Osoby decydujące się na zmianę płci mają moje wsparcie, dlatego „Emilia Perez” przykuła moją uwagę. To oryginalne połączenie dramatu i musicalu – gatunku, do którego mam słabość.

Film opowiada o meksykańskim gangsterze, który postanawia przejść korektę płci. Główną rolę zagrał aktor, który sam przeszedł taką zmianę i zrobił karierę w telenowelach. Jego kreacja jest znakomita, ale odkryto, że w przeszłości publikował rasistowskie wpisy, co mocno wpłynęło na oscarowe szanse „Emilii Perez”. Mimo to zdecydowanie warto go obejrzeć.