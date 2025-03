Tusk o wywiadzie prezydenta: to jednak krok za daleko. Prezydent odpowiedział na ten wpis

Premier Donald Tusk odniósł się do wywiadu prezydenta Andrzeja Dudy, w którym padło pytanie o możliwe ustępstwa wobec USA, gdyby prezydent Donald Trump zażądał od Polski dostępu do złóż miedzi. „Publicznie wyrażona przez Pana Prezydenta Dudę sugestia, że moglibyśmy oddać naszą polską miedź Amerykanom za ich wsparcie, to jednak krok za daleko” - napisał Donald Tusk, komentując wywiad prezydenta. O wypowiedzi premiera wypowiedział się prezydent.