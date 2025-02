„Wąwóz”: Romans na dwóch wieżach

Dwoje elitarnych snajperów – Litwinka Drasa (Anya Taylor-Joy) oraz Amerykanin Levi (Miles Teller) – podejmuje misję tak tajną, że o jej istnieniu nie wiedzą nawet władze Rosji i USA. Otóż gdzieś w Europie znajduje się wąwóz, w którego głębinach ukrywa się rzecz na tyle niebezpieczna, że dobrze by było, gdyby nigdy nie zdołała opuścić tego miejsca. Zadaniem świeżo upieczonych rekrutów, którzy nie mają pojęcia, w co się pakują, jest stanie na straży doliny. Ona zajmuje wschodnią wieżę obserwacyjną, on – zachodnią. Zasad, jakich mają przestrzegać, jest wiele, a naczelna głosi, by nie kontaktować się z drugą stroną.