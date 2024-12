Bogusław Chrabota: Dość tej wojny

Złapałem się na tym, że wysyłając w tym roku przyjaciołom świąteczne esemesy, piszę „życzę 2025 roku bez wojny”. Pozornie to absurdalne, bo życzenia wysyłane najbliższym to kwestia raczej intymna. Kiedy przypomnę sobie to, co pisałem i otrzymywałem od innych w ostatnich latach, a właściwie przez całe życie, były to zwykle jakieś czułe odwołania do wiary, nadziei, miłości. Taka bowiem jest, a w moim przypadku była, bożonarodzeniowa konwencja. Coś więcej niż obyczaj. Wywodzące się z samych głębi naszej cywilizacji wszechpotężne przesłanie o miłości Boga do ludzi.