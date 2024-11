Niemcy chcą pomagać Ukrainie, ale też tęsknią za Moskwą

Swój stosunek do zmieniającej się rzeczywistości i związane z tym wyzwania niemieccy politycy lubią opisywać chwytliwymi hasłami. Początek lat 2000. i plan reform w zakresie polityki społecznej oraz regulacji rynku pracy zainicjowany przez ówczesnego kanclerza Gerharda Schrödera streszczano terminem Agenda 2010. Gdy w 2015 r. Europę ogarnął kryzys uchodźczy, a do Niemiec zaczęli masowo napływać migranci z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, kanclerz Angela Merkel wielokrotnie powtórzyła swe słynne zawołanie „Wir schaffen das!” – „Damy radę!”. Zadaniem obu tych haseł było wzniecanie nowego optymizmu i mobilizowanie niemieckiego społeczeństwa do stojących przed nim prób. 27 lutego 2023 r., zaledwie trzy dni po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, kanclerz federalny Olaf Scholz na specjalnie zwołanym posiedzeniu Bundestagu ogłosił „Zeitenwende” – głośny „przełom epok”, „punkt zwrotny w historii naszego kontynentu”. Niemcy miały się od teraz gwałtownie przeobrazić i zerwać z dotychczasową polityką, głównie wobec Rosji.