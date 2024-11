Tomasz Terlikowski: Polski Kościół ma alternatywny świat. W nim świetnie działa Wychowanie do życia w rodzinie

Zacznę od tego, co trzeba pochwalić. To dobrze, że biskupi spotkali się ze skrzywdzonymi. I cieszy mnie, że sami skrzywdzeni mówią, że było to dobre spotkanie. – Wszystko, co istotne, udało nam się przedstawić księżom biskupom, ale i od nich otrzymaliśmy bardzo osobiste wypowiedzi zwrotne – mówił Robert Fidura, jeden z przedstawicieli pokrzywdzonych.

Spotkania z pokrzywdzonymi w Kościele to obowiązek biskupów. Za co tu dziękować?