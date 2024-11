„Epidemia samotności”: Różne oblicza samotności

Samotność stała się dziś jednym z głównych problemów. Żyjąc szybko, w stresie, pogrążeni w mediach społecznościowych, łatwo możemy się zagubić. Doświadczenia związane z izolacją społeczną spowodowaną pandemią pogłębiły to zjawisko, ale jednocześnie zwróciły uwagę na to zagrożenie.

Samotność jest trudna do zdefiniowania, bez względu na płeć, wiek czy status. Niezależnie, czy jesteśmy otoczeni ludźmi, mamy rodzinę, przyjaciół, możemy czuć się osamotnieni. – Czy tego chcemy, czy nie, samotność to część naszego życia – podkreślają dziennikarki Agnieszka Łopatowska i Monika Szubrycht w książce „Epidemia samotności. Jak budować trwałe więzi we współczesnym świecie”. Autorki przyglądają się problemowi z różnych perspektyw, zachęcając czytelnika, aby przeanalizował ją pod własnym kątem. Trochę na zasadzie poradnika pokazują wachlarz możliwości radzenia sobie z różnymi doświadczeniami związanymi z osamotnieniem.