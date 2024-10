„Hałastra” Moniki Helfer to wzorzec nowoczesnej prozy. Recenzja powieści laureatki Angelusa

Powoli domyka się sezon krajowych nagród literackich – była Gdynia, Gombrowicz, potem Nike, Angelus, a ostatnio Conrad. Jest więc okazja, by sięgnąć po rzeczy wyróżnione, które w natłoku premier umknęły, a które jurorzy postanowili docenić.

Uwagę szczególnie przyciąga wrocławski Angelus, choćby dlatego, że jest to najbardziej międzynarodowa nagroda spośród wymienionych. Wyróżnia się nim literaturę z szeroko pojętej Europy Środkowej i tylko z rzadka trafia ona do Polaków, ledwie dwóch laureatów na 19 w historii tej nagrody. Musimy się zatem nią dzielić z pisarzami i pisarkami bałkańskimi, ukraińskimi, białoruskimi, bułgarskimi, niegdyś też rosyjskimi. Co prawda nie ma wśród laureatów twórców z krajów bałtyckich, za to znajdą się Węgrzy, Czesi, Słowacy i Austriacy. Właśnie wśród tych ostatnich – tegoroczna laureatka Monika Helfer. Autorka niesamowitej powieści, czy też ze względu na rozmiar S – mikropowieści, pod tytułem „Hałastra”, wydanej u nas przez Filtry w przekładzie Arkadiusza Żychlińskiego jeszcze w 2023 r.