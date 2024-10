Michał Rydlewski: Magia jest człowiekowi potrzebna

Jeśli nauka coś zrobiła, to odczarowała nam świat. Mogło to spowodować, że dla wielu ludzi stracił sens. Próbują zatem nadać mu go ponownie za pomocą praktyk magicznych. Rozmowa z Michałem Rydlewskim, etnologiem, filozofem i literaturoznawcą