Od samych swych początków serial wyprodukowany przez Amazon Prime Video odważnie wchodzi w rejony, w stronę których największe superbohaterskie franczyzy filmowe boją się zazwyczaj nawet spojrzeć. Odrzucając wszelkie ograniczenia wiekowe, pławi się w krwi, flakach i spermie.

Ze swoim bezpardonowym podejściem „The Boys” dekonstruują superbohaterski mit, który Marvel czy DC wciąż uparcie powiela. Twórca serialu Eric Kripke nie pozwala jednak sprowadzić produkcji do czystej zabawy konwencją. Wykazuje zainteresowanie nie tylko popkulturowymi trendami, ale też uważnie śledzi wydarzenia polityczne i zagląda do najbardziej paranoicznych czeluści internetu. Choć serial nigdy do najsubtelniejszych nie należał, to przy okazji czwartego sezonu widzowie o skrajnie prawicowych poglądach już na pewno zrozumieją, że twórcy śmieją im się w twarz.