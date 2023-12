Rużyłło, zanim został scenarzystą („Sexify”, „The Office PL”), ćwiczył cięty język i słowne riposty jako rapowy mistrz freestyle’u Muflon. Brał udział w słynnej improwizacji w Starym Teatrze, stylizowanej na pojedynek Mickiewicza i Słowackiego. Z kolei reżyser Maciej Buchwald (drugim jest Kordian Kądziela) zaczynał w improwizowanym teatrze Klancyk. Wszyscy aktorzy, mówiąc swe kwestie do kamery, czerpią ze stand-upu.

Serial będzie dla jednych śmieszny, a dla innych bolesny, ponieważ nie uznaje tabu. Czy można zastanawiającą nietolerancję fanatyczki religijnej Zofii (Katarzyna Herman), żony Jana Pawła, wiązać z wyparciem seksualnej tożsamości zakazywanej innym? Córka Jana Aniela (Martyna Byczkowska) przejmuje się katastrofą klimatyczną, która ma nastąpić za… 380 lat. Może i jest tyle wrażliwa, co i modna, ale ma prawo walczyć z poglądem ojca, że wiek XVII jest wymarzony dla kobiet. Wszak wiele kobiet uważa, że wiek XVII w Polsce się nie skończył.

Anachronizmy, czyli żonglowanie sarmacką stylistyką i dzisiejszymi pojęciami, dają arcykomiczne efekty. Drugi syn Jana Pawła Stanisław (Michał Balicki) gra w stodole „barocka” i pragnie się ożenić z dziewczyną z… Wilanowa. Ten zaś bardziej niż z Sobieskimi kojarzy się z najbardziej kosmopolityczną dzielnicą stolicy (dla innych to lemingi). Jan, widząc u mieszczanina Ciesława (Radosław Krzyżowski) szablę, uznaje to za „zawłaszczenie kulturowe”.

We wsi jest oczywiście karczma, zaś arendarz (Sebastian Pawlak), zmagając się ze stereotypami, marzy, by zaproszono go wreszcie do jakiegoś światowego żydowskiego spisku. Pojawia się nawet Jezus, który ma chodzić po wodzie, a także arystokrata, jeszcze bardziej zdeprawowany niż Bogusław Radziwiłł z „Potopu” (Bartosz Gelner). Mówi „zażyj tabaki”, a ma na myśli wciąganie koki. Dochodzi też do palenia jointów, co u Bogdana daje efekt jak u szekspirowskiego Falstaffa. Marsz równości mogą zablokować prace archeologiczne (ach, ta polityka historyczna!)

Śmiech to zdrowie

Filmowych odwołań, m.in. sienkiewiczowskich czy teatralnych, jest mnóstwo. Wieś podzielona jest na pół niczym zamek w „Zemście” Fredry. „Większą połową” rządzi światły Andrzej (Andrzej Kłak), zaś forma głównego konfliktu to kontynuacja oświeceniowego sporu „sarmacki kontusz czy europejski fraczek?”. W błotnistym pejzażu, gdzie głodne chłopskie dzieci bawią się w kałużach, można dopatrzyć się montypythonowskiej inspiracji z „Jabberwocky”. Tyle tylko, że Terry Gilliam z Michaelem Palinem, kpiąc z idealizowania Anglii, odwoływali się do średniowiecza.