Tuńczyki i marsala

Kluczem do powodzenia serialu jest autentyczna historia rodu Florio. Zgodnie z amerykańskim powiedzeniem „od pucybuta do milionera” urósł w jedno ledwie stulecie od biednych migrantów z Kalabrii, będących ofiarami trzęsienia ziemi, do rangi jednej z najważniejszych rodzin europejskich belle époque, goszczącej w swoich salonach śpiewaka wszech czasów Caruso czy cara Rosji.

Nawet ci, którzy nie słyszeli o Florio, korzystają z wypromowanych przez nich produktów: tuńczyka w oliwie zapakowanego w puszce czy słoiczku, gdy wcześniej miał krótki czas spożycia, albo wina marsala. „The New York Times” nazwał Sycylijczyków „kupieckimi książętami Europy”, a poza monopolem na obsługę morską portów Morza Śródziemnego obsługiwali 50 statkami połączenie z Nowym Jorkiem właśnie. Bogactwa dorobili się na kopalniach siarki, inwestowali w media, firmowali pierwsze na wyspie wyścigi samochodowe Targa Florio.

Dla inwestorów z Disneya z pewnością ważne było to, że „Sycylijskie lwy”, poszerzając streamingową opowieść o niezwykle modnej Sycylii, są też hymnem na cześć burżuazji i kapitalistów, którzy swojej pozycji dorobili się nie dzięki przodkom i tytułom, lecz ciężkiej pracy i rynkowej błyskotliwości, gdy wielkie arystokratyczne rodziny upadały.

Z początku serial trzeba oglądać na kredyt popularności Genovesego, jednak gdy dwóch braci, Paolo i Ignazio, założyciele rodu na Sycylli, ściera się w Palermo z dawnymi monopolistami i szlagonami, opowieść zaczyna nabierać bogactwa smaku ze sklepu korzennego Florio – szafranu, kurkumy i innych wspaniałych przypraw.

Za melodramatyczną pikanterię odpowiada wątek trójkąta miłosnego i to pod jednym rodzinnym dachem. Nie da się wykluczyć, że Giuseppina (Donatella Finocchiaro) bardziej od przedsiębiorczego i ekspansywnego męża Paola woli łagodnego brata Ignazia. To daje dobrą zaliczkę do pączkującego w późniejszych odcinkach wątku samodzielności kobiet w kupieckich familiach – wobec handlowych planów patronów rodzin, w których piękna córka może być traktowana jak towar czy udział w spółce.