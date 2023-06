Borys Szyc w serialu „Warszawianka”. Śpiewa mu Tom Waits

Serial opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, który walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich.

Reklama

Czytaj więcej Film Serial "Warszawianka". Na karuzeli życia „Warszawianka” Jakuba Żulczyka i Jacka Borcucha to świetna odpowiedź na „Czterdziestolatka”.

- Są ludzie, którzy dodają koloru do naszego życia - sami jednak żyją na granicy czerni – powiedział Jakub Żulczyk, autor scenariusza. – „Warszawianka” to historia Franka "Czułego" - czterdziestolatka, który wciąż jest nastolatkiem. Najlepszego i najgorszego ojca na świecie. Uwikłanego w miasto bajeranta. Dobrego faceta, który wciąż podejmuje złe decyzje. Wciąż zakochanego mężczyzny, który nie ma pojęcia, jak kochać. Niewielu jest takich gości jak "Czuły" i wierzę, że widzowie wciągną się w tę opowieść, ponieważ wielu z nas odnajdzie w jego historii część siebie.

„Warszawianka” to historia Franka ‘Czułego’ - czterdziestolatka, który wciąż jest nastolatkiem Jakub Żulczyk, autor scenariusza

- Dla mnie osobiście, Warszawianka to serial o wolności. Wolności od i wolności do. Z jednej strony to ucieczka od coraz mocniej zaciskającej się pętli norm: społecznych, moralnych czy kulturowych. Z drugiej, parafrazując Houellebecqa, to opowieść o próbie poszerzenia pola walki - czyli możliwości, niczym nieograniczonej wolnej woli. To zdecydowanie serial dla ludzi dorosłych. Bardzo w poprzek wszystkiemu co powstaje - dodał Jacek Borcuch, reżyser serialu