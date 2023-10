Drugie miejsce w plebiscycie zdobył norweski napastnik Manchesteru City, Erling Haaland. Na trzecim miejscu znalazł się Francuz Kylian Mbappe, do niedawna klubowy kolega Messiego z PSG.



Czwarte miejsce zdobył Kevin de Bruyne, na kolejnych pozycjach uplasowali się Rodri, Vinicius Junior, Julian Alvarez, Victor Osimhen, Bernando Silva i Luka Modrić.



Leo Messi po odebraniu Złotej Piłki złożył życzenia Diego Maradonie

Messi, odbierając nagrodę, złożył życzenia urodzinowe nieżyjącemu Diego Maradonie. - Gdziekolwiek jesteś, wszystkiego najlepszego. To także dla ciebie. Dzielę się tym z tobą i całą Argentyną - mówił. Maradona zmarł w listopadzie 2020 roku w wieku 60 lat. 2020 r. w wieku 60 lat.

Argentyńczyk podziękował też "rodzinie, żonie i dzieciom". - Dziękuję, że byłaś ze mną w najgorszych chwilach. Bez was nie byłoby to możliwe - mówił kierując swoje słowa do żony.