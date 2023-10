Dlaczego Czesław Michniewicz stracił pracę w Arabii Saudyjskiej po dziewięciu meczach?

Z dziewięciu meczów, w jakich prowadził Abhę, wygrał tylko trzy. Władze klubu nie wytrzymały po porażce z Al-Riyadh, czyli beniaminkiem, który wyprzedził Abhę w tabeli i zepchnął ją do strefy spadkowej. Abha zajmuje 16 miejsce w 18-zespołowej saudyjskiej ekstraklasie. Klub strzelił pięć goli, najmniej w lidze, stracił 14.



Jeszcze po meczu Michniewicz przekonywał, że nie obawia się zwolnienia i dalej chce budować zespół. Meczu z Al-Nassr, którego gwiazdą jest Cristiano Ronaldo, jednak się nie doczeka. Szejkowie zdecydowali, że jego misja dobiegła końca.

Krócej Michniewicz pracował tylko w Polonii Warszawa. Bilans bramkowy (5-14) nie przynosi mu chwały. Złośliwi mogliby powiedzieć, że płakać po nim będzie tylko Grzegorz Krychowiak.

Polski pomocnik zagrał dotąd we wszystkich meczach w klubie, do którego sprowadził go polski szkoleniowiec, więc na razie może spać spokojnie. Ale o kredyt zaufania u nowego trenera będzie musiał powalczyć.