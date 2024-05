Morawiecki podziękował członkom swojego ówczesnego gabinetu, za podjęcie „ekstraordynaryjnych” działań, a wszystkim służbom, samorządowcom, przedsiębiorcom i spółkom Skarbu Państwa za działania w okresie trwania pandemii Covid-19. dzięki tym działaniom miało nie dochodzić do sytuacji, jakie miały miejsce w niektórych państwach Zachodu - do selekcji pacjentów chorych na Covid czy do pozostawienia ludzi w ogóle bez pomocy.



Morawiecki chwalił się, że on i jego rząd podejmowali błyskawiczne decyzje. - Kiedy ktoś wchodził do mojego gabinetu i mówił, że jest jakiś problem, natychmiast prosiłem o rozwiązania, a jeśli ktoś mi ich nie dawał, to wyrzucałem go za drzwi - mówił były premier.

Morawiecki o komisji śledczej: Kpina z parlamentaryzmu

Były premier wytoczył liczne oskarżenia i wobec Koalicji Obywatelskiej, i wobec komisji śledczej, przed która ma stanąć. Komisja ma jego zdaniem służyć jako promocja dla jej przewodniczących przed wyborami do PE, a jej celem ma być „przykrycie nieudolności rządu” i nierealizowanie obietnic wyborczych.



Koalicję Obywatelską z kolei Morawiecki obarczył odpowiedzialnością za ryzykowanie życiem i zdrowiem obywateli, poprzez „parcie do zorganizowania wyborów przy urnach wyborczych”.