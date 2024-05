Rosyjskie MSW nie publikuje pełnej listy poszukiwanych, ale można ją znaleźć za sprawą niezależnego rosyjskiego portalu Mediazona. Na ujawnionej przez dziennikarzy liście zobaczymy nazwiska kilkudziesięciu europejskich polityków i urzędników ściganych przez służby rosyjskie.

Rosjanie ścigają? Są kraje, do których lepiej nie jechać

Osoba, która znalazła się na liście poszukiwanych przez rosyjskie MSW, musi unikać podróży do wielu państw na świecie. W pierwszej kolejności do zaprzyjaźnionych z Rosją krajów dawnego ZSRR, które są członkami Unii Euroazjatyckiej albo Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Czyli Białoruś, Tadżykistan, Kirgizję, Kazachstan, Armenię.

Rosjanie od lat mają sprawnie funkcjonującą komunikacje z tamtejszymi służbami i w każdej chwili mogą wnioskować o ekstradycję poszukiwanej przez nich osoby. Wówczas wiele będzie zależało od szybkiej interwencji dyplomatów (np. polskich czy litewskich), ale wiele zależy też od obecności placówki dyplomatyczne (bo nie w każdym kraju jest ambasada Polski, Litwy, Łotwy czy Estonii).

Warto przemyśleć również podróże do wielu innych państw „niedemokratycznych” i prowadzących przyjazną politykę wobec Rosji. Czy podróże np. do Chin dla poszukiwanych przez Rosjan obywateli UE są bezpieczne? Pozostaje to pod dużym znakiem zapytania.

Jak Kreml tropi swoich przeciwników za granicą?

Najlepiej obrazuje to historia znanego rosyjskiego zespołu muzycznego Bi-2 (krytykują Putina i od lat nie mieszkają w Rosji), którego członkowie w styczniu zostali zatrzymani przez policję w Tajlandii. Pretekstem było to, że mieli tam koncert nie mając lokalnego pozwolenia na pracę.