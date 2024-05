Rodzimi politycy tonują nastroje. -To tragiczne wydarzenie. Sytuacja na Słowacji jest pod wieloma względami trudna. Różne elementy mogły doprowadzić do tego aktu albo dywersji, albo desperacji - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do zamachu na premiera Ficę. Donald Tusk, który nie podziela poglądów Ficy i jest z innej rodziny politycznej, solidaryzuje się z premierem Słowacji. W Polsce nie rozgrywa się politycznie zamachu. I oby tak zostało. Ale warto wyciągnąć wnioski.

Spór polityczny na Słowacji jest jeszcze większy, niż w Polsce. Podziały również w społeczeństwie są głębokie. Zamach na Ficę oznacza pogłębienie sporu. Przywódcy partii współrządzącej Hlas-SD i ugrupowań opozycji zareagowali na sytuację pojednawczo. Jednak politycy koalicyjnej Słowackiej Partii Narodowej (SNS) i partii Smer-SSD premiera Ficy oskarżyli media i opozycję o współodpowiedzialność za próbę zabójstwa premiera. - To jest wasza robota - powiedział do opozycji Lubosz Blaha ze Smer-SSD. Andrej Danko oświadczył, że "dla SNS na tym etapie zaczyna się wojna polityczna" i zapowiedział "zmiany w mediach". Rząd Ficy, widać, będzie chciał wzmocnić swoją władzę na zamachu na premiera. To uzupełnia tragiczny obraz słowackiej polityki, której częścią są oligarchizacja, korupcja i polityczne morderstwa. W Polsce jeszcze aż tak źle nie jest, co nie znaczy, że sytuacja jest dobra.

Tworzenie oligarchii było błędem, a były siły, które takie zakusy miały, zarówno za rządów SLD jak i PiS. Spory partyjne przekładają się na społeczne, a ludzie nie mają granic, które mają uczestniczący w politycznym teatrze zwolennicy partii. Widać to było po oskarżeniach o zamach smoleński kierowanych na wiecach smoleńskich pod adresem Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska czy atakach na media. Widać to też, gdy jednostki zaczepiają Jarosława Kaczyńskiego w miesięcznice smoleńskie a część opinii publicznej oburza się, że prezes PiS ma ochronę.

Po ataku na premiera Słowacji powinna zostać wzmocniona ochrona premiera Donalda Tuska i najważniejszych osób w państwie, w tym Jarosława Kaczyńskiego.

Czy za atakiem na Ficę może stać Rosja, która ma zdestabilizować UE

Europejskie agencje wywiadowcze miały wydać ostrzeżenia przed aktami sabotażu ze strony Rosji – informował dziennik „The Financial Times”. Według tych doniesień służby Kremla przygotowują zamachy bombowe, podpalenia i ataki na infrastrukturę w Europie. Czy zamach na Ficę to część destabilizacji UE, zastraszania liderów europejskich i podziałów społecznych? "Słowaccy Poborowi", organizacja paramilitarna, z którą miał być związany sprawca zamachu na Ficę, przez kilka lat rekrutowała na Słowacji młodych ludzi – informuje portal VSquare.