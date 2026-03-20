Pojawiła się bowiem teoria, że mandaty tamtych trzech, którzy zostali wybrani w 2015 r., zgodnie z wykładnią konstytucji dokonaną przez TK w przywoływanym wyroku o sygnaturze akt: K 34/15, wygasły, z uwagi na upływ kadencji wybranych wówczas sędziów. No ale co niby wygasło, skoro nie objęli oni urzędów, bo prezydent Duda nie przyjął od nich ślubowania? Ich kadencja nie mogła się skończyć, bo się przecież nie zaczęła?

Interesy koterii politycznych

A jeszcze zabawniej jest z pozostałą dwójką sędziów wówczas wybranych, od których prezydent Duda nie odebrał ślubowania, choć od daty ich wyboru – czyli od 8 października 2015 r. – autorytety domagały się, by je jednak odebrał. Przestały się tego domagać od 17 listopada. Po tym, gdy grupa posłów Platformy Obywatelskiej reprezentowanych przez Borysa Budkę złożyła do Trybunału wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, którą sama wcześniej uchwaliła. Nota bene wniosek ten został złożony tydzień po tym (10 listopada), gdy grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wycofała z Trybunału swój wniosek złożony 23 października o stwierdzenie tego samego. No ale 25 października odbyły się wybory, w których PiS uzyskało bezwzględną większość mandatów, więc zmienił się stan gry. Bo to wszystko jest grą. Nie chodzi o prawo i praworządność, tylko o interesy politycznych koterii.

A wracając do sędziów wybranych przez Sejm VII kadencji 8 października 2015 r., przypomnę nieśmiało, że to kolejny Sejm VIII kadencji uznał, że uchwały o ich wyborze nie mają mocy prawnej. Ale ponoć uchwały tamtego Sejmu same nie mają mocy prawnej.

Zadryblowali się niektórzy jak nic.

Autor jest adwokatem i doradcą podatkowym, profesorem Uczelni Łazarskiego