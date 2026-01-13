W sprawie Wrzosek nie trzeba było się uciekać do odbierania śledztwa, ale efekt jest ten sam.

Czy prokurator może łamać prawo?

Zastanawiam się – po co? Jeśli już ktoś zdecydował o użyciu narzędzi, które zwalczał, to można to było zrobić jednak z głową. Prokurator Dariusz Makowski, naczelnik Wydziału Spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej, umorzył postępowanie z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu. To kuriozalne, bo prowadzi do wniosku, że łamanie prawa, ba, popełnienie przestępstwa przez prokuratora (który, dla porządku przypominam, w naszym systemie prawnym stoi na straży praworządności) ma znikomą szkodliwość społeczną. Gdyby powołał się na kontratyp stanu wyższej konieczności, to choć taka decyzja nadal byłaby kontrowersyjna i nie wszystkich by przekonała, to jakoś by się broniła. W każdym razie można by poważnie o tym dyskutować.

Ponadto prok. Wrzosek nie jest ani specjalnie ceniona za swoje kompetencje, ani specjalnie wśród prokuratorów poważana. Umorzenie wobec niej postępowania, w dodatku w taki sposób i w takim stylu, tylko dodatkowo zniechęci środowisko, które zapewne pozbędzie się resztki złudzeń co do obecnego kierownictwa i nadziei, że jest ono w stanie pokierować tę łajbę w pożądanym kierunku. Tylko, że ilu tak naprawdę jest tych prokuratorów? Ewa Wrzosek ma swoich zwolenników właśnie nie wśród prawników, lecz najbardziej zagorzałych „laickich” fanów bojów o praworządność. I to ich głosy warto liczyć. Dla nich jest nie tylko niezłomną i represjonowaną prokurator, ale i zasłużoną w walce o odbicie TVP. W walce, w której liczy się cel, a środki i tak zawsze będą lepsze niż te, których chwytał się PiS. Poza tym kto by się tam wgłębiał w szczegóły sprawy?

Pierwszy komentarz internauty pod wspominanym tekstem „Sienkiewicz, Wrzosek, Wolne Sądy i wniosek. Jak prokurator walczyła o wolne media” mówi wszystko: „Słowik się opisał i co z tego wynika? Bredzi jak potłuczony, nic nie zrozumiałem”.

No i jeszcze pozostaje ostatnie tłumaczenie. Najbardziej prozaiczne. Być może po prostu zadziałała tzw. doktryna Neumanna, na którą z lubością zwykł się powoływać szeregowy poseł Jarosław Aleksander Kaczyński. Dopóki jesteś z nami, bronimy cię jak niepodległości. No więc, może i nie było warto, ale pewnie się opłacało.