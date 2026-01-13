Rzeczpospolita
Publicystyka
Piotr Szymaniak: A ile dywizji ma prokuratura, czyli o powodach obrony Ewy Wrzosek

Gdyby prokurator, decydując o umorzeniu postępowania w sprawie Ewy Wrzosek, powołał się na stan wyższej konieczności, to taka decyzja, choć nadal kontrowersyjna, jakoś by się broniła. Skasowanie sprawy w sposób i w stylu, jaki wybrano, odarło wszystkich ze złudzeń.

Publikacja: 13.01.2026 21:20

Radczyni generalna w biurze ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka prok. Ewa Wrzosek

Foto: PAP/Rafał Guz

Piotr Szymaniak

Do niedawna myślałem, że w sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień przez prokurator Ewę Wrzosek (w celu zablokowania betonowania mediów publicznych przez poprzednią władzę), bardziej skandaliczny niż decyzja o umorzeniu postępowania, był brak Grand Pressa dla Patryka Słowika, który pierwszy opisał całą historię. Mimo że od publikacji Wirtualnej Polski minęły prawie dwa lata, warto sobie tamten tekst odświeżyć.

Zwrot w sprawie Ewy Wrzosek. Kto zdecydował o umorzeniu postępowania?

Teraz okazało się, że jest jeszcze gorzej. Jak ujawniła Niezależna.pl, decyzji o umorzeniu nie podjął bowiem prokurator referent, lecz jego zwierzchnik. Prokurator prowadzący sprawę chciał nawet postawić zarzuty i przygotował wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu. Jego przełożony miał na ten temat inne zdanie i umorzył postępowanie. Formalnie miał do tego prawo. Dlaczego więc budzi to taki niesmak? Przypomnijmy sobie, co członkowie stowarzyszenia Lex Super Omnia, którzy teraz dzierżą stery w prokuraturze, mówili, zanim doszli do władzy. Było to jedno wielkie narzekanie na wszechobecny nadzór oraz ingerowanie wytycznymi i poleceniami w niezależność śledczych. „Postulujemy rzeczywiste zlikwidowanie nadzoru służbowego, a nie tylko pozorne” – akcentowali.

Nadzór w prokuraturze. Co proponowało stowarzyszenie Lex Super Omnia?

Na stronie LSO można przeczytać tekst z 2020 r. „Refleksje nad przyszłością prokuratury”, z postulatem dotyczącym zakazu odbierania (z ustawowo zastrzeżonymi wyjątkami) spraw prokuratorom. Autorzy opracowania zdiagnozowali, że odbieranie spraw stanowi patologię, „służąc często – zwłaszcza pod politycznym kierownictwem prokuratury – przeniesieniu »niewygodnych« śledztw pod nadzór i prowadzenie przez prokuratora bardziej podatnego na wpływy kierownictwa lub wprost nieprzywiązującego wagi do pojęcia niezależności i samodzielności”.

W sprawie Wrzosek nie trzeba było się uciekać do odbierania śledztwa, ale efekt jest ten sam.

Czy prokurator może łamać prawo?

Zastanawiam się – po co? Jeśli już ktoś zdecydował o użyciu narzędzi, które zwalczał, to można to było zrobić jednak z głową. Prokurator Dariusz Makowski, naczelnik Wydziału Spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej, umorzył postępowanie z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu. To kuriozalne, bo prowadzi do wniosku, że łamanie prawa, ba, popełnienie przestępstwa przez prokuratora (który, dla porządku przypominam, w naszym systemie prawnym stoi na straży praworządności) ma znikomą szkodliwość społeczną. Gdyby powołał się na kontratyp stanu wyższej konieczności, to choć taka decyzja nadal byłaby kontrowersyjna i nie wszystkich by przekonała, to jakoś by się broniła. W każdym razie można by poważnie o tym dyskutować.

Ponadto prok. Wrzosek nie jest ani specjalnie ceniona za swoje kompetencje, ani specjalnie wśród prokuratorów poważana. Umorzenie wobec niej postępowania, w dodatku w taki sposób i w takim stylu, tylko dodatkowo zniechęci środowisko, które zapewne pozbędzie się resztki złudzeń co do obecnego kierownictwa i nadziei, że jest ono w stanie pokierować tę łajbę w pożądanym kierunku. Tylko, że ilu tak naprawdę jest tych prokuratorów? Ewa Wrzosek ma swoich zwolenników właśnie nie wśród prawników, lecz najbardziej zagorzałych „laickich” fanów bojów o praworządność. I to ich głosy warto liczyć. Dla nich jest nie tylko niezłomną i represjonowaną prokurator, ale i zasłużoną w walce o odbicie TVP. W walce, w której liczy się cel, a środki i tak zawsze będą lepsze niż te, których chwytał się PiS. Poza tym kto by się tam wgłębiał w szczegóły sprawy?

Pierwszy komentarz internauty pod wspominanym tekstem „Sienkiewicz, Wrzosek, Wolne Sądy i wniosek. Jak prokurator walczyła o wolne media” mówi wszystko: „Słowik się opisał i co z tego wynika? Bredzi jak potłuczony, nic nie zrozumiałem”.

No i jeszcze pozostaje ostatnie tłumaczenie. Najbardziej prozaiczne. Być może po prostu zadziałała tzw. doktryna Neumanna, na którą z lubością zwykł się powoływać szeregowy poseł Jarosław Aleksander Kaczyński. Dopóki jesteś z nami, bronimy cię jak niepodległości. No więc, może i nie było warto, ale pewnie się opłacało.

Publicystyka Prokuratorzy praworządność Ewa Wrzosek
