Marcin Bartczak, Marek Trzos-Rastawiecki: Co ma WIBOR do termometru rtęciowego

Zacznijmy od tego, czym jest stopa referencyjna NBP i jak wiążą się z nią depozyty międzybankowe. Stopa referencyjna NBP to po prostu oprocentowanie siedmiodniowych bonów pieniężnych. Bony pieniężne dają bankom odsetki w wysokości równej stopie referencyjnej NBP. Nabycie przez bank bonu pieniężnego to odpowiednik złożenia depozytu w Narodowym Banku Polskim – najbezpieczniejszym banku w Polsce – na okres siedmiu dni. Bank lokuje wolne środki w bonach, a po siedmiu dniach NBP zwraca mu te środki i wypłaca odsetki równe stopie referencyjnej.

Jak ma się cena złożenia pieniędzy w NBP do ceny złożenia pieniędzy w innym banku? Skoro bank może praktycznie bez ryzyka złożyć pieniądze w Narodowym Banku Polskim i dostać w zamian odsetki obliczone przy zastosowaniu stopy referencyjnej, to aby opłacało mu się zamiast tego zdeponować te same pieniądze w innym banku (co wiąże się oczywiście z większym ryzykiem), kwota odsetek musi być odpowiednio wyższa od stopy referencyjnej. Jest to swojego rodzaju wynagrodzenie banku za wyższe ryzyko. Ponadto w NBP bank lokuje pieniądze na okres siedmiu dni, podczas gdy WIBOR jest wyznaczany często na okres trzech czy sześciu miesięcy. Dlatego aby wyznaczyć cenę, po której warto złożyć pieniądze w innym niż NBP banku, bank musi także oszacować, jak może przez ten czas zmieniać się stopa referencyjna, po której zawsze może złożyć pieniądze w NBP. Dlatego WIBOR powinien być zawsze ściśle powiązany (choć nie identyczny) z fundamentem dla ceny pieniądza dostępnej dla banków w Polsce – czyli stopą referencyjną NBP.

WIBOR a stopa NBP

Kluczowe więc dla oceny poprawności WIBOR-u jako tego termometru mierzącego cenę bazową pieniądza na rynku polskim jest jego korelacja (tj. powiązanie) ze stopą referencyjną NBP. W sytuacji, w której stopa referencyjna NBP wrastała, WIBOR również powinien wzrastać. A kiedy spadała, to WIBOR też powinien spadać. Spójrzmy więc, jak to wyglądało na przestrzeni lat (patrz: grafika).

Niniejszy wykres pokazuje porównanie stopy referencyjnej NBP z WIBOR-em na przestrzeni prawie 15 lat. Jak widzimy, ścisła korelacja pomiędzy stopą referencyjną a WIBOR-em występowała przez ponad 90 proc. całego badanego okresu. Z powodów, które wskazaliśmy powyżej, obie wartości nie są całkowicie identyczne, ale bardzo silne powiązanie miedzy nimi jest oczywiste. Czyli nasz termometr ceny pieniądza wykazał odczyty dokładnie takie, jak powinien. Trudno o lepszy dowód potwierdzający poprawność jego działania.

WIBOR po wejściu w życie rozporządzenia BMR został unowocześniony – dostosowano metodę do rozporządzenia BMR, wprowadzono więcej procedur etc. Nie można jednak zapomnieć, że w istocie jest to wciąż ten sam WIBOR co 30 lat temu, który ciągle mierzy to samo i tak samo. Rozdzielanie więc WIBOR-ów na „stary” i „nowy” nie ma więc logicznego sensu. Nie ma czegoś takiego jak „stary” czy „nowy” WIBOR. Wskaźnik WIBOR jest jeden, wciąż taki sam i od początku działa w poprawny sposób.

Autorzy są partnerami w kancelarii ITMA, opracowali dla GPW Benchmark dokumentację dotyczącą WIBOR-u, nie reprezentują żadnej ze stron w sporach sądowych dot. umów kredytowych