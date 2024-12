Paulina Szewioła: Wolna Wigilia? Pokaz niekonsekwencji rządu Donalda Tuska

Szefowie mogą z własnej woli „podarować” pracownikom wolną Wigilię, nie trzeba zmiany prawa

Tymczasem ja i wielu moich kolegów i koleżanek z innych redakcji jedną ręką lepiliśmy w Wigilię pierogi, a drugą odświeżaliśmy stronę Centrum Informacyjnego Rządu (CIR) w oczekiwaniu na wiadomości z posiedzenia Rady Ministrów. Zaskoczeni? Ja w pierwszej chwili byłam bardzo zdziwiona, gdy szefowa spytała czy opiszę projekt, który ma stanąć 24 grudnia na rządzie i który od początku monitoruję. Zgodziłam się. Co zrobić, barszcz nie ucieknie.

Nie oczekuję, by rządzący pomyśleli o pracownikach mediów (wiadomo, że zawsze możemy zmienić zawód, jak nam się nie podoba) ale może zwróciliby uwagę na ludzi, którzy to posiedzenie musieli obsłużyć? Chyba, że premier Donald Tusk sam przyszedł z kluczami i otworzył swoją kancelarię, wtedy nie mam uwag.

I oczywiście zdaję sobie sprawę, że w tym roku Wigilia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ale członkini rządu jeszcze niedawno nawoływała do „oddania 24 grudnia polskim rodzinom”. Pani minister, zapewniam Panią, że można to zrobić bez zmian w prawie, a rząd którego jest Pani członkinią, dałby dobry przykład. Przypomnę bowiem, że pracodawca może sam zdecydować się na przyznanie dodatkowego wolnego od pracy w Wigilię, co jest korzystnym rozwiązaniem dla pracowników i nie podlega szczególnym ograniczeniom. Ważne jest jednak, aby przyznanie takiego dnia nie wpływało na obniżenie wynagrodzenia czy wymiaru urlopu. Ale jako szefowa resortu pracy zapewne Pani to wie.

Mam tylko problem z zakwalifikowaniem takiego posunięcia rządu. Czy chciał się w ten sposób zjednoczyć w trudzie ze wszystkimi pracującymi tego dnia, czy może to przykład, że koalicjanci inaczej patrzą nawet tak błahe kwestie. Wolę myśleć, że chodzi o to pierwsze.