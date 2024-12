Urząd Ochrony Danych Osobowych a prawa podstawowe w związku z AI

System ochrony danych osobowych to nie tylko sądowa ochrona, której domagać się mogą osoby, których dotyczą dane. To także instytucjonalna – publicznoprawna ochrona ze strony niezależnych organów, które od czasu uzyskania prawnie wiążącej mocy przez Kartę praw podstawowych UE uzyskały podstawę prawną swego działania w unijnym prawie pierwotnym (art. 8 Karty). W Polsce instytucjonalną ochronę danych osobowych zapewnia prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w latach 1998–2018 był to generalny inspektor ochrony danych osobowych). Niezależny organ ochrony danych osobowych stoi zatem na straży podstawowego prawa w Polsce od blisko 30 lat.

Właśnie dlatego zwróciłem się ostatnio do ministra cyfryzacji o uzupełnienie listy krajowych organów, które nadzorują lub egzekwują przestrzeganie obowiązków wynikających z prawa Unii w zakresie ochrony praw podstawowych w odniesieniu do systemów sztucznej inteligencji (AI) wysokiego ryzyka, o Urząd Ochrony Danych Osobowych. Na liście przedstawionej Komisji Europejskiej znaleźli się dotychczas rzecznik praw pacjenta, rzecznik praw dziecka i Państwowa Inspekcja Pracy. Do tej pory na listę organów chroniących prawa podstawowe w związku z AI (art. 77 ust. 2 aktu o AI) organ do spraw ochrony danych wprowadziło bądź planuje to zrobić co najmniej kilka krajów UE, w tym Francja, Holandia, Austria czy Malta. Z wpisem na tę listę wiąże się zaś ważna kompetencja do występowania z wnioskiem o przedstawienie wszelkiej dokumentacji sporządzonej lub prowadzonej na podstawie aktu o AI w przystępnym języku i formacie i uzyskania do niej dostępu.

Czytaj więcej Rzecz o prawie Przemysław Sotowski: Nie sprowadzajmy AI do danych osobowych Czasy się zmieniają, a prawnicy specjalizujący się w ochronie danych osobowych nadal twierdzą, że to Urząd Ochrony Danych Osobowych powinien kontrolować dane i sztuczną inteligencję.

Aktualizowanie uprawnień niezależnych instytucji ochrony danych osobowych

Aby zapewnić skuteczną ochronę praw podstawowych po ponad 70. latach od uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka konieczne jest aktualizowanie uprawnień niezależnych instytucji ochrony danych osobowych, zwłaszcza w odniesieniu do nowych technologii. Tylko wówczas instytucje państwa będą w stanie przy odpowiednich zasobach nadążać za działaniami wielkich transnarodowych korporacji. Krajowe organy ochrony danych muszą się zaś rozwijać, chroniąc prawa podstawowe, ale i podejmując się nowych funkcji, czego przykładem jest m.in. wola podjęcia się przez UODO realizacji nowych zadań dotyczących pośrednictwa danych i rejestracji organizacji altruizmu danych na podstawie rozporządzenia UE o zarządzaniu danymi (DGA) i ustawy o zarządzaniu danymi, której projekt opracował niedawno minister cyfryzacji.

Autor jest prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych