Tomasz Pietryga: Święczkowski nie zmieni TK, ale będzie bardziej subtelny niż Przyłębska

W grupie buntowników był Święczkowski, który z czasem zaczął lawirować pomiędzy buntownikami a obozem kwestionowanej prezes. Przegrane przez PiS wybory parlamentarne ukróciły niesnaski, a chęć resetu TK przez Donalda Tuska ponownie doprowadziła do integracji zwasnionych sędziów.

Nie bez znaczenia przy wyborze Dudy był też fakt, że kadencja Sochańskiego w TK kończy się w 2028 roku, czyli trzy lata wcześniej niż Święczkowskiego.

Czy TK zmieni się za prezesury Święczkowskiego?

Zmiany w TK za nowego prezesa są raczej wątpliwe – prawdopodobnie nie będzie chciał przerwać nici politycznych zależności, zwłaszcza w sytuacji, gdy formacja, której zawdzięcza stanowisko, walczy o polityczne życie. Można się jednak spodziewać, że zmieni styl sprawowania urzędu i nie będzie w sposób tak otwarty popierał jednej opcji politycznej. Wybór Święczkowskiego ustabilizuje sytuację w samym TK i zniweluje podziały, które powstały za czasów Przyłębskiej. Orzeczniczo jednak linia obrony reform PiS przed zmianami forsowanymi przez rządzącą koalicję będzie kontynuowana.

Czy Święczkowski dotrwa do końca kadencji prezesa?

Rok 2030 jest bardzo odległy i w tym czasie odbędą się nie tylko wybory prezydenckie, lecz i parlamentarne. Przed kilkoma dniami Komisja Wenecka skrytykowała plany rządu wprowadzenia twardego resetu kadrowego TK, czemu miały służyć m.in. zmiany w konstytucji i stworzenie ustawowych możliwości dobrowolnych rezygnacji sędziów. Dziś taka operacja politycznie jest nie do przeprowadzenia. W Sejmie nie ma większości, która byłaby w stanie zmienić ustawę zasadniczą. Na sytuację nie wpłynie też znacząco zmiana głównego lokatora Pałacu Prezydenckiego w przyszłym roku.

Jeżeli Donald Tusk nie zbuduje potężnej koalicji, która będzie w stanie przeforsować reset, nie licząc się z opiniami międzynarodowych instytucji, Trybunał do 2027 roku, czyli do wyborów parlamentarnych, będzie miał większość sędziów z nominacji PiS, a Święczkowski, powołany dziś na sześcioletnią kadencję prezesa, będzie gwarantem stabilności politycznej w orzeczeniach. Co na pewno utrudni formacji Donalda Tuska sprawowanie władzy.