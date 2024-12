Michał Romanowski: Opcja zerowa wobec neosędziów to początek końca wartości

Noblesse oblige, czyli o czym zapomnieli neosędziowie

Osoby te nie zmieniły swojego postępowania nawet po dwóch podsumowujących orzeczeniach ETPC w sprawie Wałęsa p. Polsce z 23 listopada 2023 r. i TSUE z 21 grudnia 2023 r. Przykład sędzi Anny Kalbarczyk z II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie, która skorzystała z procedury awansowej przed neo-KRS do Sądu Apelacyjnego i która przyznała, że był to błąd, a w związku z tym złożyła wniosek o „cofnięcie” jej do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozostał – poza sześcioma przypadkami innych sędziów – odosobniony.

Przytoczona w śródtytule maksyma mówi, że szlachta ma zobowiązanie, aby godnie reprezentować społeczeństwo. Profesor Bartoszewski powiadał: „Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”. Neosędziowie najwyraźniej nie znają ani maksymy „Noblesse oblige” ani spuścizny prof. Bartoszewskiego. A szkoda, skoro chcą być sędziami. Myślę, że „moi” sędziowie zasłużyli na formułowanie oczekiwań co do przywracania praworządności. Mają tylko dwa. Celem zmian legislacyjnych i pozalegislacyjnych powinno być:

doprowadzenie do sytuacji, w której w sądach będą orzekać prawdziwie niezawiśli i niezależni sędziowie, oraz

zastosowanie środków, które utrudnią powrót w przyszłości sytuacji z lat 2015–2023.

Są to również moje oczekiwania jako adwokata i profesora prawa uczącego studentów, że prawo musi być prawem, a nie więźniem bezprawia. Prawo jest prawem wtedy, kiedy o to walczymy, a nie kiedy tylko o nim mówimy. Bliskie są mi słowa profesora Mirosława Wyrzykowskiego, który przez ostatnie lata często powtarzał, że należy odróżnić prawnika od absolwenta prawa.

Banalizacja zła to początek końca

Piotr Kardas i Maciej Gutowski mówią, że osoby, które postulują powrót sędziów awansowanych z udziałem neo-KRS do sądów, z których awansowali, prezentują stanowisko radykalne oraz rygorystyczne moralnie. Przez lata walki w sądach i prokuraturze, a także za pomocą pióra i słowa w mediach, sądziłem, że takie stanowisko jest wyważone, a wręcz „miękkie”. Zakłada ono bowiem, że osoby, które złamały świadomie ślubowanie sędziego, pozostają sędziami z szansą na dalszą służbę. Trzymając się rygorystycznie zasad, powinni być wydaleni ze służby.