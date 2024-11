Interesy obligatariuszy Mennica Legacy Tower zagrożone

Biorąc pod uwagę kary i zaproponowaną wycenę, przy sprzedaży budynku w tym trybie najbardziej poszkodowani zostaną prywatni inwestorzy, czyli kilkuset nabywców obligacji na kwotę ponad 100 mln zł. Zostały one wyemitowane przez spółki z grupy Golub GetHouse zarządzanej przez Cezarego Jarząbka, które z kolei mają udziały w będącej już w stanie upadłości spółce projektowej GGH PF3. Mimo że termin ich wykupu dawno minął, wciąż nie otrzymali pieniędzy. Obligacje miały być spłacone z kwoty uzyskanej ze sprzedaży budynku, do której nie doszło na skutek sporu korporacyjnego pomiędzy udziałowcami (m.in. Cezarym Jarząbkiem oraz amerykańskimi inwestorami z rodziny Radziwiłłów), co do podziału zysków. Mennica kilkukrotnie składała oferty zakupu drugiej połowy, ale zawsze warunkiem ważności oferty było w 100 proc. zaspokojenie obligatariuszy.

– Tylko oddalenie wniosku o upadłość ma szansę zabezpieczyć normalne funkcjonowanie spółki celowej, co jednocześnie daje duże szanse obligatariuszom na to, że zostaną spłaceni. W przeciwnym wypadku może się okazać, że ich obligacje będą miały wartość papieru, na którym zostały wydrukowane. Mennica zawsze dążyła do spłaty obligatariuszy i stanowczo potępia wszelkie nieetyczne działania prowadzone przez podmioty trzecie zmierzające do pozbawienia tych ludzi szansy na odzyskanie zainwestowanych przez nich środków – mówi Katarzyna Budnicka-Filipiuk, prezes Mennicy Polskiej.

– Jesteśmy stanowczo przeciwni wszczynaniu postępowania upadłościowego, co do którego wniosek, w naszej ocenie, złożony jest w złej wierze. Mało tego, wierzyciel złożył wycenę budynku, która jest rażąco zaniżona w stosunku do wartości rynkowej, a także w stosunku do ceny, którą Mennica Polska SA już oferowała. Sprzedaż budynku w postępowaniu upadłościowym z pewnością będzie prowadziła do obniżenia jego ceny. Co więcej gdyby sprzedaż miała odbyć się w procedurze pre–packu (a naszym zdaniem do tego może dążyć Cornerstone) oznaczałoby to dodatkowo znaczne ograniczenie liczby potencjalnych oferentów i musiałoby przełożyć się na to, że budynek zostanie sprzedany za cenę niższą, niż przy otwartej sprzedaży. A im niższa kwota zostanie uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, tym mniej pieniędzy pozostanie do podziału – mówi mec. Robert Fluder, reprezentujący Stowarzyszenie Obligatariuszy.

Obligacje, których termin wykupu dawno upłynął, mają zabezpieczenie w postaci akcji, ale nie w spółce celowej, która jest właścicielem budynku, lecz w spółce, która ma akcje w spółce, do której należy połowa budynku. Z tego powodu nie mogą oni być ani stroną ani uczestnikiem postępowania upadłościowego spółki celowej.