Michał Bieniak: Prorok jaki, czy co?

Kłamstwo, większe kłamstwo, statystyka

Bogiem polskich sądów stała się statystyka długości postępowań. To istotne, ale jednocześnie sprzyjające każdej manipulacji. Przykładem tego była zmiana metodyki prowadzenia tych statystyk przez ministra Ziobrę. Wystarczyło wyodrębnić postępowanie klauzulowe w odrębną kategorię i już postępowania „przyspieszyły”. Czy jednak rzeczywistość się w ten sposób zmieniła? Nie, można było jedynie „ograć” to wizerunkowo i poprawić humor prezesom sądów oraz urzędnikom ministerialnym.

Tego typu manipulacje odbywają się jednak również na niższych poziomach. To one sprzyjają wyszukiwaniu przez sędziów wyimaginowanych braków formalnych. To one też sprzyjają rozpoznawaniu w pierwszej kolejności spraw prostych, które można szybko zakończyć.

Czy można to zmienić? Oczywiście że tak. Zmiany takie jednak nie będą popularne, zwłaszcza wśród samych sędziów. Wymagają one co najmniej kilku działań.

Po pierwsze, pamiętajmy, że sędziowie są wykształceni wyłącznie z prawa. Zarządzanie sprawami i zarządzanie sądem wymaga natomiast innej kategorii umiejętności. Te posiadają wykształceni managerowie, ale też przedstawiciele innych zawodów prawniczych, którzy uprzednio zarządzali zespołami ludzkimi. Wymaga to więc dokształcenia sędziów, wypracowania profesjonalnych kategorii ich oceny i premiowania, zmiany mentalnej oraz dopływu osób z innych zawodów.

Po drugie, całkowicie niedoinwestowany jest personel administracyjny sądów, co skutkuje tym, że zatrudniane tam są osoby często przypadkowe, zdemotywowane, a rotacja pracowników jedynie dopełnia pesymistyczny obraz sytuacji. Zmiana tego stanu wymaga podwyższenia wynagrodzeń. Najlepiej, bez ponoszenia kosztów przez inne grupy zawodowe, ale jeżeli nie ma na to środków budżetowych, to prawdopodobnie musi się to odbyć kosztem zamrożenia wynagrodzeń sędziowskich, które dzisiaj (inaczej niż niegdyś) są całkiem atrakcyjne również dla przedstawicieli innych zawodów prawniczych.