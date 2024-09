Druga nabiera jednak we wspomnianych sytuacjach znaczenia szczególnego. Jako przykład można podać niemożliwość wykonania usługi hotelarskiej z uwagi na zalanie terenu. W takiej sytuacji dłużnik (hotelarz) będzie zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie usługi (art. 475 § 1 k.c.). Nie oznacza to jednak, że dłużnik może zatrzymać otrzymaną wcześniej zapłatę za nocleg. Jest on zobowiązany do jej zwrotu, jednak to wyczerpuje roszczenia przysługujące przeciwko niemu.

Jako jedną z form niemożliwości świadczenia wymienia się niekiedy również tzw. gospodarczą niemożliwość świadczenia. W skrócie można ją określić jako sytuację, kiedy świadczenie obiektywnie może zostać spełnione, jednak zachodzi rażącą niewspółmierność kosztu jego spełnienia w stosunku z korzyściami, których uzyskaniu stosunek zobowiązaniowy miał służyć. W uproszczeniu, koszty spełnienia świadczenia wzrosły w taki sposób, że trudno racjonalnie oczekiwać jego spełnienia.

W przeszłości tę koncepcję przyjmowano dosyć często. Jest ona w szczególności popularna w tych ustawodawstwach, które nie znają wyrażonej wprost ogólnej klauzuli rebus sic stantibus. W chwili obecnej jej funkcjonowanie w Polsce bywa podważane nie tylko przez doktrynę, ale również orzecznictwo (np. wyrok SN z 26 maja 2021 r., sygnatura akt V CSKP 21/21). Jej „dawny” zakres zastosowania wydaje się bowiem kolidować ze wspominaną tzw. klauzulą rebus sic stantibus.

Powódź 2024: nadzwyczajna zmiana okoliczności w życiu powodzian

Ta ostatnia jest instytucją znaną bardzo wielu ustawodawstwom (np. wł. eccessiva onerosità, fr. théorie de l’imprévision). Pozwala ona – w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, nieprzewidywanej w chwili zawarcia umowy – zmienić treść zobowiązania umownego (sposób wykonania, wysokość świadczenia, rozwiązać umowę).

Żeby ją zastosować, konieczne jest, aby nadzwyczajna zmiana stosunków spowodowała, że spełnienie świadczenia stało się nadmiernie trudne lub groziło jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 k.c.). Jej klasyczne zastosowania występują właśnie w sytuacjach kataklizmów naturalnych, ale nie tylko. Do klauzuli rebus sic stantibus sięgano (z różnym niekiedy skutkiem) np. w przypadku przemian ustrojowych lat 90. XX wieku, kryzysu finansowego z 2008 r., gwałtownego wzrostu wartości franka szwajcarskiego lub – w końcu – w epoce pandemii covid.