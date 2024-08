Tomasz Pietryga: PKW surowe, ale PiS ma drogę ucieczki przed finansową gilotyną

O losie dotacji zadecydowała wybrana przez polityków Państwowa Komisja Wyborcza, a odwołanie od jej decyzji podejmie sąd również uznawany przez część społeczeństwa za upolityczniony. To smutny wniosek instytucjonalny z tej sprawy



Drugi wniosek, jaki płynie z całej historii, to czas badania sprawozdania. Trwało to długo, co również powinno się zmienić. Sześciomiesięczny termin, jaki miała PKW, okazał się instrukcyjny, co oznacza, że za jego przekroczenie nie grozi żadna sankcja. W ten sposób przy złej woli można każdą partię trzymać w szachu w nieskończoność.

Co dalej z PKW? Potrzeba wrócić do starych zasad

Teraz wszystko zależy od Sądu Najwyższego. Jeżeli uchwała PKW się utrzyma, to rozliczanie PiS z wyborów na tym może się nie skończyć. Obok utraty dotacji i subwencji, rozliczenie może zejść na niższy poziom, łącznie z odpowiedzialnością indywidualną konkretnych ludzi. W grę może chodzić odpowiedzialność karna, karnoskarbowa i cywilna, a wobec partii może zostać zastosowany przepadek czy zajęcie środków z partyjnych kont. To najczarniejszy scenariusz, ale trzeba pamiętać, że obecny rząd bardzo chętnie korzysta z prokuratury w stosunku do partii Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj więcej Polityka PKW pozbawia PiS milionów. Donald Tusk i Szymon Hołownia komentują Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że partia Jarosława Kaczyńskiego straci miliony z dotacji i subwencji. Decyzję PKW komentują politycy koalicji rządzącej, w tym premier Donald Tusk.

Czwartkowe wydarzenia to ważna lekcja dla całej klasy politycznej, że warto trzymać się zasad i prawa, bo żadna władza nie trwa wiecznie, a polityczna chytrość może zostać surowo ukarana. Smutniejszy jest wniosek instytucjonalny. O losie dotacji zadecydowała bowiem wybrana przez polityków Państwowa Komisja Wyborcza, a odwołanie od jej decyzji podejmie sąd również uznawany przez część społeczeństwa za upolityczniony.