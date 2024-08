Stanowisko to zostało wyraźnie wyartykułowane przez MSZ za pośrednictwem ambasady Ukrainy i przedłożone władzom polskim w nocie dyplomatycznej z 10 marca 2022 roku.

W nocie wskazano, że Ukraina nie udziela zezwoleń na adopcję dzieci przez cudzoziemców, zaś ośrodki adopcyjne nie powinny kwalifikować małoletnich obywateli Ukrainy do przysposobienia. Stanowisko to ma zastosowanie nawet w sytuacji, gdy istnieje możliwość przysposobienia, który przewiduje dział V ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jak wiadomo, to właśnie noty stanowią najbardziej powszechną formę korespondencji dyplomatycznej, zaś sama nazwa „nota” odnosi się do podstawowego pisma w niej stosowanego. Do wysyłania not (dyplomatycznych) upoważnione jest MSZ i przedstawicielstwa dyplomatyczne za granicą. Wyjątkowo nota wysyłana jest bezpośrednio w imieniu rządu – wówczas określana jest „notą dyplomatyczną”.

Podanie do wiadomości władzom państwa obcego istotnego faktu bądź decyzji własnego państwa określane jest mianem notyfikacji (ang., franc. notification). I z taką formą mamy do czynienia w przypadku noty władz ukraińskich.

Oczywiście, zgodnie z praktyką dyplomatyczną władze naszego kraju mogłyby zignorować stanowisko Kijowa, które znalazło swój wyraz w nocie, jako sprzeczne z fundamentalnymi wartościami, jakie legły u podstaw polskiego prawa rodzinnego, a w pierwszej kolejności z zasadą „dobra dziecka”. Jednak na płaszczyźnie prawa międzynarodowego nie jest to już tak oczywiste.

Sytuacja prawna dzieci z terenów objętych wojną jest przedmiotem troski organów międzynarodowych od kilkudziesięciu lat. Przełomem była tutaj wojna bałkańska czy raczej cykl wojen na Bałkanach w latach 90. ub. wieku, związanych z rozpadem byłej Jugosławii.