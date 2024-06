Takie historie, jak z WSA, podważają zaufanie Polaków do całego systemu prawnego

Niestety, niektórzy sędziowie zapominają, jaką rolę przypadło im pełnić. Nie są urzędnikami państwowymi, którzy przybijają pieczątkę na gotowych formularzach. Mają potężną władzę i powinni łączyć literę z duchem prawa, ważąc racje i wydając sprawiedliwe wyroki. Co jednak czuje człowiek, który widzi w uzasadnieniu swojego wyroku skopiowane fragmenty z innych orzeczeń? A sędzia nie zadał sobie trudu, aby wykreślić cudze dane. Czy ów człowiek nie ma powodów do wątpliwości i niepokoju? Czy wyrok na pewno został wydany przez sprawiedliwego, rzetelnego sędziego, który sumiennie zważył wcześniej wszystkie racje? Wątpliwości są uzasadnione, bo może sędzia poszedł na skróty z powodu rutyny, lenistwa lub złego zrozumienia swojej roli.

W sądownictwie brakuje refleksji na temat tego rodzaju historii i ich wpływu na całościowe zaufanie do systemu. To nie jest tylko indywidualny problem jednego sędziego. Niestety, tego rodzaju praktyki w sądach nie spotykają się z potępieniem. Dlaczego? Być może dlatego, że jest to wygodne lub zbyt dużo trzeba by było wytoczyć postępowań wyjaśniających. Niestety, takie podejście jest destrukcyjne dla zaufania do Temidy, ponieważ sprawiedliwość musi być sterylna zarówno w formie, jak i treści.