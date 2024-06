Prawnicy reprezentujący przedsiębiorców znają przepisy i co do zasady przedsiębiorca dokonując określonych zachowań też je znał, bo działa on świadomie. Skarga do sądu i zawarte w niej argumenty są profesjonalne/merytoryczne. Koncentrują się na wykładni/interpretacji określonego przepisu. Dominującą wykładnią jest wykładnia literalna, czasem systemowa, czyli ograniczająca się do danej ustawy podatkowej.

Żaden podmiot gospodarczy nie powołuje się na Konstytucję, chyba, że wadliwa była procedura uchwalania określonego przepisu, a nie sama jego treść. Nie ma znaczenia, że wykładnia doprowadza do absurdalnych sytuacji takich jak opodatkowanie podatkiem dochodowym bez uzyskania faktycznego dochodu. Nie ma też znaczenia, że wykładnia może prowadzić do całkowicie nieracjonalnego, nie chcianego przez ustawodawcę, zwolnienia z podatku.

Im większy i bardziej profesjonalny podmiot gospodarczy tym mniej mu zależy na tym aby wyrok był sprawiedliwy. Zasadniczym celem wyroku jest zamknięcie sprawy. Jeśli będzie on korzystny dla przedsiębiorcy to zarobi tyle ile planował, a może nawet więcej. Jeśli zaś wyrok będzie niekorzystny to też nie będzie źle. Nie zarobi tyle ile planował, poniesie jakieś straty, które wliczone są w ryzyko prowadzenia biznesu. Albo korzystając z pozycji na rynku przerzuci na odbiorców swoich produktów lub usług koszt wyższego podatku niż przyjął do kalkulacji ceny. Ewentualnie zmieni/dopracuje wówczas model biznesowy i działał będzie nadal. Jak widać to jaki zapadnie wyrok, czyli czy będzie on zgodny z prawem nie ma większego znaczenia. Poza tym utarło się, że skoro wyrok jest prawomocny to jest zgodny z prawem. Czyli postępowanie sądowe to taka gra, trochę jak negocjacje z kontrahentem, raz się uda a raz nie. To taka zabawa w piaskownicy dla dorosłych.

Z takiej sytuacji zadowoleni są wszyscy: minister finansów, przedsiębiorcy i sędziowie, których waga i autorytet jest doceniona jako ostatecznego rozjemcy. To że nie ma to wiele wspólnego z definicją prawa jako stałego dążenia do tego aby każdemu oddać to co mu się należy, czyli nikomu głowy zbytnio nie zaprząta, aby tylko należne państwu podatki wpłynęły do budżetu. Takie sprawy, takie skargi NSA lubi i rozumie. Mam nadzieję, choć dowodów brak, że większość/prawie wszystkie wyroki jakie w sprawach przedsiębiorców są poprawne.

Zupełnie inaczej wyglądają sprawy podatkowe zwykłych obywateli. Dla nich podatek to nie jest element żadnej gry, bo oni po prostu, żyją i realizują swoje życiowe potrzeby, a nie zachowują się jak firma, nie są nastawieni jedynie na zysk. Dla nich sytuacja jest zero – jedynkowa. Albo coś rzeczywiście jest podatkiem i jest to własność państwa albo coś jest ich majątkiem, ich własnością i państwo nie może im tego zabierać w ramach zabawy w sąd.