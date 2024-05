Bezpieczeństwo publiczne to dobro, które co do zasady usprawiedliwia ograniczenie przez ustawodawcę korzystania z praw i wolności obywatelskich. Wymaga jednak zachowania proporcjonalności dopuszczalnego wkroczenia w te prawa i wolności w imię ochrony bezpieczeństwa oraz sprawnego systemu kontroli zachowania tej proporcjonalności w praktyce. W przeciwnym razie środki ochrony tego bezpieczeństwa, w postaci legalnie dopuszczalnej działalności operacyjnej, stwarzają zagrożenie dla tych wolności. Oczywiste jest, że czynności wykrywcze i operacyjno-rozpoznawcze musi charakteryzować tajność ex ante (także, a może nawet przede wszystkim – wobec osób poddawanych takim czynnościom). Jednakże nie zwalnia to ustawodawcy z obowiązku zachowania szczególnej precyzji i jednoznaczności przepisów określających granice ingerencji, ich form i postaci, jak również procedur, w jakich czynności te są przeprowadzane (jest to konieczne).

Jakie czynności operacyjne są uzasadnione dbałością o bezpieczeństwo?

Warto przypomnieć, że w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podkreślano, że czynności operacyjne o tyle tylko mogą być usprawiedliwione, o ile ich własnym celem jest obrona wartości demokratycznego państwa prawnego. Minimalnym wymogiem konstytucyjnym jest to, aby „przeszły one test »konieczności w demokratycznym państwie prawnym«. Nie wystarczy zatem sama celowość, pożyteczność, taniość czy łatwość posługiwania się przez władzę w odniesieniu do użytego środka” (wskazuje to m.in. wyrok TK z 12 grudnia 2005 r., sygn. akt K 32/04). Jak nadto wskazywano, skoro czynności organu (funkcjonariusza) „dotykają sfery wolności człowieka, ustawodawca powinien wytyczyć w sposób jednoznaczny granice dopuszczalnej ingerencji funkcjonariusza i przewidzieć odpowiednie środki proceduralne umożliwiające kontrolę zasadności wydanego polecenia” (wyrok o sygn. akt K 45/02).

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie w swoim orzecznictwie odwoływał się do judykatów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który oceniał czy i w jaki sposób organa dokonując niejawnych czynności naruszały prawo obywateli do prywatności i na ile ułatwiał im to stan ustawodawstwa danego państwa-strony. W klasycznej już sprawie Klass i inni przeciwko Niemcom (wyrok z 6 września 1978 r., skarga nr 5029/71) ETPC stwierdził, że konieczne jest zawarcie w akcie rangi ustawowej co najmniej następujących elementów: określenie rodzaju przestępstw, w których może być zastosowany podsłuch; zdefiniowanie kategorii osób, wobec których można zastosować podsłuch; określenie maksymalnego okresu stosowania podsłuchu; ustalenie procedury badania, użycia oraz przechowywania zgromadzonych danych; wskazanie środków, które należy zastosować przy przekazywaniu danych zgromadzonych w wyniku podsłuchu innym organom; określenie okoliczności, w których zgromadzone dane muszą zostać usunięte.

W Polsce dziewięć różnych służb mundurowych i specjalnych może podejmować działalność operacyjną w około 200 sytuacjach. Dodać należy, że ustawy normujące działalność poszczególnych służb przewidują podejmowanie przez te służby kontroli operacyjnej nie tylko w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców czy uzyskania i utrwalenia dowodów określonych przestępstw, ale również w wypadkach prowadzenia przez służby działań kontrolnych, planistycznych bądź analitycznych. Tak szerokie zakreślenie ram, w których poszczególne służby uzyskały możliwość wkraczania w sferę konstytucyjnie chronionych wolności i praw jednostki, nakłada na ustawodawcę obowiązek szczególnie precyzyjnego określenia procedur stosowania kontroli operacyjnej, w tym w szczególności ochrony praw i wolności osób przed poddaniem takiej kontroli w sposób nieuprawniony.

Za mało kontroli nad działaniami służb

We wspomnianej wyżej sprawie Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 23/11 inicjujący ją Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich w swoich wnioskach podnieśli krytycznie m.in., iż przepisy dotyczące służb nie regulują w sposób precyzyjny celu gromadzenia danych, odwołując się tylko do zakresu zadań poszczególnych służb bądź posługując się ogólnikowym stwierdzeniem, że dane te są pozyskiwane w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, a także wskazali na brak precyzyjnego określenia z jakich środków technicznych mogą korzystać służby w celu zdobycia informacji i dowodów.